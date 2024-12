“La Siria è una tragedia impressionante, ormai sono anni e anni di distruzione; c’era stata una specie di tregua armata, ma ora è tornata la lotta. La Siria è vittima delle tensioni fra diversi Paesi, è vittima di questa amicizia e inimicizia tra Russia e Turchia che si contendono il Medio Oriente, una specie di lotta tragica. Quello che è cominciato in questi giorni è impressionante perché si distrugge nuovamente una città già distrutta. Aleppo non è piccola, ha due milioni di abitanti e tra l’altro ci sono stati tanti italiani nei vecchi tempi, era una delle città del Mediterraneo dove il nostro Paese aveva più umanità e frequenza e adesso nessuno sa come andrà a finire, è più una lotta tra Turchia e la Russia su chi comanda di più nel Mediterraneo”.