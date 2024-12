Il Napoli comincia a muovere i primi passi in vista del calciomercato invernale di gennaio. La squadra di Antonio Conte, al momento capolista della Serie A, vorrebbe procurare all’allenatore pugliese un nuovo difensore e ai primi posti nella lista delle preferenze c’è Danilo della Juventus. Il brasiliano, che dovrebbe tornare titolare nel match contro il Lecce valido per la quattordicesima giornata di Serie A, avrà quindi parecchio su cui riflettere in attesa del mercato di gennaio. L’ex capitano della Juventus, calciatore fondamentale nel progetto di Massimiliano Allegri e finito invece ai margini in quello di Thiago Motta, dovrà valutare con molta attenzione il suo futuro.

Alla finestra c’è il Napoli di Antonio Conte, che apprezza molto il difensore della Seleçao. Il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, lo conosce molto bene dai tempi in cui lavorava alla Juventus e ha già ricevuto l’apertura del numero 6 bianconero. La sensazione, però, è che molto dipenderà dal club piemontese, già a corto di difensori e che dovrà fare una se non due operazioni nel reparto. In attesa di capire se la Juventus vorrà fare a meno di lui, il Napoli si sta muovendo cercando esperienza e affidabilità.