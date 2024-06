Rinnovamento e rivoluzione. Dopo aver comunicato al Bologna la volontà di non rinnovare, Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus: una trattativa ormai nota si è concretizzata con la firma del nuovo contratto triennale e l’annuncio. Solo questione di tempo, la scelta era già stata presa da diversi mesi: i bianconeri si rimettono in discussione ripartendo con un nuovo ciclo e lasciandosi definitivamente alle spalle l’Allegri-bis. Per Thiago Motta, l’occasione di confermare quanto fatto di buono nei primi anni in veste di allenatore. Una sfida inedita e stimolate, un taglio netto con il passato per guardare con speranza al futuro.

Juventus, ecco Motta: il comunicato ufficiale

Il club bianconero, reduce da una stagione conclusa con il ritorno in Champions League e con il successo in Coppa Italia contro l’Atalanta, ha reso noto l’accordo col nuovo allenatore, sottolineando che “negli ultimi due anni è riuscito a mettere a frutto al meglio le sue idee di gioco” raggiungendo “una storica qualificazione alla Champions League” col Bologna. “Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus. Ringrazio la proprietà e la dirigenza cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi”, le prime parole dell’ex centrocampista dell’Inter.