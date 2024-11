“Spese per le intercettazioni? Con un’indagine a ben fatta riusciamo a recuperare, tra misure di prevenzione e sequestri, somme che riescono a coprire, anzi superare, i costi di un intero anno“. Lo ha detto il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, nel corso dell’audizione in commissione Giustizia della Camera. In un passaggio alla fine del suo intervento ha voluto replicare a chi parla di costi eccessivi per gli ascolti telefonici e ambientali. Il pm ha poi portato come esempio la cosiddettainchiesta Petrolmafia. “Grazie alle indagini e intercettazioni abbiamo recuperato con un sequestro 260 milioni di euro“.