Il primo ministro slovacco Robert Fico ha accettato l’invito del presidente russo Vladimir Putin a partecipare alle celebrazioni del 9 maggio a Mosca per l’ottantesimo anniversario della vittoria contro il nazifascismo nella Seconda guerra mondiale. Fico diventerà così il secondo capo di governo dell’Unione europea a recarsi in visita in Russia dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina nel febbraio 2022: il premier ungherese Viktor Orbán lo aveva fatto lo scorso luglio, attirandosi aspre critiche dagli altri Stati membri e dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Come Orbán, Fico è considerato tra i leader europei più vicini alle posizioni di Mosca.

“È con piacere che ho accettato l’invito ufficiale del presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, ad assistere a queste importanti celebrazioni“, ha comunicato il premier di Bratislava. “Il governo slovacco valorizza l’eredità della lotta contro il fascismo, la verità storica sulla Seconda guerra mondiale e il ruolo svolto dall’Armata rossa in essa. E questo è anche il motivo per cui nel 2025 il governo slovacco si assumerà l’incarico di organizzare diversi eventi che culmineranno nelle celebrazioni di maggio della vittoria sul fascismo”, ha aggiunto.