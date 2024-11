Dal ring di wrestling a Washington, D.C. Questo potrebbe essere il destino di Hulk Hogan. La leggenda della WWE ha raccontato durante una recente intervista con Brian Kilmeade di FOX News che Donald Trump gli avrebbe suggerito di diventare il capo del Consiglio Presidenziale sulla Forma Fisica. Hogan, che era presente a un evento di Trump a New York attirando molta curiosità, ha condiviso i dettagli della loro conversazione. “Il mio presidente ha detto: ‘Sai una cosa? Saresti perfetto per dirigere il Consiglio Presidenziale sulla Forma Fisica’” ha ammesso l’icona del wrestling.

Hogan ha svelato come l’idea sia nata durante una chiacchierata nel backstage del Madison Square Garden dopo il comizio: “Alla fine della giornata stavamo parlando di Robert Kennedy, io parlavo di nutrizione e di come molti paesi stranieri non permettano nemmeno ai loro cittadini di mangiare il cibo che mangiamo qui in America. La nutrizione americana è così pessima che ha avvelenato un’intera generazione di bambini. E alla fine abbiamo iniziato a parlare di forma fisica”. Trump, noto per le sue decisioni singolari, sembra aver visto in Hogan la scelta ideale per ispirare il Paese a cambiare. Sebbene non ci sia ancora alcun annuncio ufficiale, la possibilità che Hulk Hogan entri nell’amministrazione Trump ha già scatenato molte discussioni in rete.