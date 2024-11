Incidente aereo in Lituana. Un aereo cargo DHL si è schiantato a Liepkalnis, vicino a Vilnius intorno alle 5.30 del mattino. Il volo, partito da Lipsia in Germania e diretto nella capitale lituana, è finito contro una casa residenziale di due piani con quattro appartamenti, dove vivono tre famiglie: l’edificio ha preso fuoco. Il portale web Delfi – citando fonti dei soccorsi – parla di un bilancio, al momento, di un morto e due feriti. La vittima, come reso noto dalla polizia locale, è uno dei due piloti. In totale sull’aereo si trovavano due piloti e due membri dell’equipaggio. Tutti sono stati estratti dall’aereo. I soccorritori hanno anche evacuato 12 persone dalla zona dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche 7 camion dei vigili del fuoco.

Come reso noto dalle pagine social dell’aeroporto di Vilnius le operazioni aeroportuali non sono state interrotte. I dati di tracciamento del volo di FlightRadar24 hanno mostrato che l’aereo ha virato a nord dell’aeroporto, allineandosi per l’atterraggio, prima di schiantarsi a poco più di 1,5 km dalla pista. Le autorità non hanno ancora fornito la causa dell’incidente. Il meteo all’aeroporto dava nuvole prima dell’alba e venti intorno ai 30 km/h. DHL Group, con sede a Bonn, in Germania, per il momento non ha fornito alcun commento. L’aereo era gestito da Swiftair, un appaltatore con sede a Madrid. Il Boeing 737 aveva 31 anni, il che è considerato dagli esperti un aereo vecchio, anche se non è insolito per i voli cargo.