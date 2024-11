Ergastolo. È questo il verdetto della corte d’assise di Milano che questa mattina ha emesso la sentenza nei confronti di Alessandro Impagnatiello, colpevole di aver ucciso a coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, di 29 anni, incinta di sette mesi, il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano. “Non è vendetta, è giustizia” ha commentato Loredana Femiano, madre della vittima, dopo la lettura della sentenza. “Dovremmo fare molto di più e prima che una donna venga uccisa – ha aggiunto la sorella Chiara – non basta aspettare un giusto dispositivo per urlare contro la violenza contro le donne”