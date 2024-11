L’associazione culturale “Il mondo al contrario” cambia veste e si trasforma in movimento politico, diventando un’associazione politica. “Penso che per fare il segretario di un partito bisogna avere maturato molte competenze e molta professionalità nel campo politico. Quindi, sinceramente, se oggi mi dicesse ‘è in grado di fare il segretario di un partito?’ Le direi di no. Però si migliora sempre nella vita, si studia e si migliora. E poi vediamo e c’è chi dice ‘e ma magari mi bocciano, chi lo sa’, qualcuno mi ha già bocciato”. Così il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, rispondendo ai giornalisti al lancio del movimento politico “Il Mondo al contrario”, in occasione del primo convegno nazionale a Marina di Grosseto durante l’incontro con i sostenitori per far nascere la formazione politica in suo sostegno.