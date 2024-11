Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, è tornata per un momento alla sua vecchia professione di dottoressa durante un volo aereo. L’episodio è avvenuto mentre la leader europea, di ritorno dal G20 di Rio de Janeiro, stava viaggiando da Zurigo a Bruxelles. A bordo, un passeggero ha accusato un malore, e l’equipaggio ha chiesto se tra i presenti ci fosse un medico. Von der Leyen ha risposto all’appello e ha offerto il suo aiuto.

La notizia è stata riportata dai media svizzeri e successivamente confermata dalla portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà. “Un passeggero ha avuto bisogno di cure mediche durante il volo. Come avviene in questi casi, il personale di bordo della compagnia aerea ha chiesto se qualcuno tra i passeggeri avesse conoscenze mediche”, ha spiegato. “La presidente ha fornito assistenza al passeggero in difficoltà fino al nostro atterraggio e il personale medico lo ha preso in carico”. Il volo è poi atterrato senza problemi all’orario previsto a Bruxelles.