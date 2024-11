Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez entra sempre più nella storia dell’Argentina. L’attaccante 27enne decide la sfida contro il Perù, nelle qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, con una spettacolare mezza rovesciata mancina. Per Lautaro, questo è il gol numero 32 messo a referto con l’Albiceleste: raggiunge così Diego Armando Maradona al quinto posto dei marcatori all-time dell’Argentina (Maradona ha segnato altri due gol in partite non ufficiali, quindi non riconosciute per le statistiche). Primo tra i marcatori della Selección c’è ovviamente Messi (112 gol), seguito da Batistuta (55) e Agüero (41). Ora per Lautaro il prossimo obiettivo è Hernán Crespo, a quota 35 reti.

Il gol spettacolare contro il Perù

Al 55esimo minuto della partita Lionel Messi effettua un cross dalla sinistra verso il dischetto dell’area di rigore. Lautaro non ci pensa due volte: cerca e trova la giusta coordinazione e con una sforbiciata di sinistro spedisce la palla sotto l’incrocio dei pali mandando in estasi la Bombonera. Si tratta dell’undicesimo centro nelle 16 partite disputate con la propria nazionale nel 2024. Sorride anche la squadra allenata da Simone Inzaghi, anche se tra Paraguay (a segno anche in quell’occasione) e Perù Lautaro ha speso tante energie. “Voglio dare sempre il massimo, voglio continuare a migliorarmi. Abbiamo chiuso l’anno con una vittoria, sono felice di continuare a essere al vertice. Quest’anno è stato molto positivo, direi spettacolare in termini di prestazioni, gol e giocate. Io devo solo continuare a lavorare giorno dopo giorno come ho sempre fatto”, ha dichiarato l’interista al termine del match.