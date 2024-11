Rafael Nadal ha terminato la sua straordinaria carriera con una sconfitta in Coppa Davis. La Spagna è stata eliminata dall’Olanda per 2-1 nei quarti di finale a Malaga. Nadal è stato sconfitto 6-4, 6-4 contro Botic van de Zandschulp in quello che è stato l’ultimo match della carriera del 22 volte campione del Grande Slam.

Nadal in lacrime per il ritiro: “Amo ancora il tennis ma non riesco più a competere” – Il suo discorso d’addio

In seguito, Carlos Alcaraz ha ottenuto il punto dell’1-1 per la Spagna con il successo nella seconda partita di singolare ai danni di Tallon Griekspoor. Alla fine, nel doppio decisivo, van de Zandschulp e Wesley Koolhof hanno battuto Alcaraz e Marcel Granollers 7-6 (4), 7-6 (3) portando l’Olanda a giocarsi la semifinale del torneo. Il 38enne Nadal ha annunciato il mese scorso che questa competizione avrebbe messo il punto definitivo sulla sua magnifica carriera da tennista professionista.

La Spagna partiva come favorita numero uno, assieme all’Italia detentrice del titolo, per la vittoria finale. Si pensava che giocando in casa, gli uomini di David Ferrer potessero arrivare fino infondo a questa competizione, ma le aspettative non sono state rispettate. La squadra azzurra capitanata da Filippo Volandri scenderà in campo per ultima: giovedì 21 novembre, non prima delle ore 17, per affrontare nei quarti l’Argentina, primo degli incontri a eliminazione diretta. A questo punto avrà una rivale in meno nella corsa verso la seconda Insalatiera consecutiva.