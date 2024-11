Ora è ufficiale: Jannik Sinner, Matteo Berettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono i convocati dal capitano Filippo Volandri per la Coppa Davis in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre. I cinque scelti cercheranno il bis dell’Insalatiera conquistata la scorso anno, sempre in Spagna, dopo oltre quarant’anni di attesa. L’Italia scenderà in campo contro l’Argentina nella prima sfida sulla strada che porterà alla finale.

Ad annunciare ufficialmente i cinque è stato il presidente della Fitp Angelo Binaghi che ha poi aggiunto: “Oggi attendiamo due verdetti diversi, uno in campo (Sinner contro Fritz in finale alle Atp Finals) e l’altro fuori dal campo (il rinnovo delle Finals in Italia nel 2026-2030), ma credo che in entrambi i casi li affrontiamo con la serenità di chi ha fatto di tutto per affrontare queste partite. Lo sport è bello perché c’è sempre un avversario, in qualche caso si vince e in altri si perde”.

“Noi siamo come ovvio molto stanchi ma anche molto soddisfatti, cresce la passione e la soddisfazione, anche soprattutto del nostro pubblico. La manifestazione cresce sotto tutti i punti di vista. Gli spettatori presenti alle partite, agli allenamenti e alla grande cerimonia di apertura sono stati 210.275 persone, in aumento del 77% rispetto al primo anno. Oggi è prevalentemente un popolo di italiani, per l’effetto Sinner”, ha concluso il presidente della Fitp.