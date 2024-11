È uno Jannik Sinner “acchiappatutto” quello che ha chiuso la stagione vincendo anche le ATP Finals. A Torino, il numero uno del ranking ha sconfitto in finale per 6-4, 6-4 l’americano Taylor Fritz mandando in estasi il pubblico italiano. Un successo netto e importante, non solo a livello sportivo ma anche da un punto di vista economico.

Sinner, con la vittoria del torneo, ha incassato oltre 4 milioni e 600 mila euro superando i 20 milioni di guadagni complessivi. L’altoatesino stabilisce dunque un altro record, questa volta fuori dal campo: nessuno ha guadagnato più di lui nella storia del tennis in una singola stagione. A

fronte di un bilancio di 70 vittorie, 6 sconfitte e 8 titoli vinti, il numero uno al mondo ha incassato 4 milioni e 600 mila euro per aver vinto le Finals da imbattuto, cifra che si somma agli oltre 11 milioni di premi portati a casa durante la stagione, tra un torneo e l’altro.

L’ammontare del prize money vinto nella stagione 2024 per Sinner è davvero alto: supera i 16 milioni e 914 mila euro. A questo bottino vanno sommati poi i 6 milioni di dollari vinti a Riyadh nel Six Kings Slam, In questo modo, come totale, siamo attorno ai 22 milioni di guadagni nel 2024, record assoluto.

Mai nessuno aveva incassato un malloppo simile, nemmeno Novak Djokovic che, nel 2015, aveva stabilito il precedente record di oltre 21 milioni e mezzo di euro. Una magnifica stagione, sotto tutti i punti di vista, per il numero uno del tennis mondiale.