Taylor Fritz lascia Torino dopo aver perso un’altra finale contro Jannik Sinner. Ma anche con la consapevolezza di aver raggiunto un livello da top 5 al mondo: “Alle Atp Finals ho vissuto una settimana davvero buona. Sento di avere una buona idea di quali cose devo migliorare, ma sento anche di aver raggiunto un livello superiore e di avere molta più sicurezza nel mio gioco”. Contro Sinner non è bastato per vincere, ma in questa settimana nessuno ha intaccato il dominio del numero 1 al mondo: “Sta giocando alla grande. Non solo è il miglior giocatore del mondo, ma in questo momento sta giocando a un livello estremamente alto”.

Fritz però nella conferenza stampa spiega che durante la finale è rimasto colpito da qualcosa di diverso, che finora non aveva visto in Sinner: “Ho avuto la sensazione che dalla linea di fondo fosse abbastanza simile alla partita precedente che abbiamo giocato. Ciò che mi ha davvero impressionato oggi è stato il suo servizio. Ha servito in modo assolutamente spettacolare. Ha corso molti rischi anche sulla seconda”. Nonostante questo però non sono arrivati doppi falli: “Ha fatto un ottimo lavoro, sono davvero impressionato da come ha servito”.

Fritz racconta quindi le sue sensazioni in campo: “Sentivo che sul 30 pari mi avrebbe fatto un ace. Anche sulla palla break, un grande servizio, non ho avuto possibilità. Voglio dire, a volte era un po’ frustrante quando, come ho detto, avevo forse delle piccole chance ma sapevo che lui avrebbe servito sulla linea. Non c’è molto che io potessi fare. Nella prima partita qui a Torino probabilmente ho avuto un po’ di occasioni. Oggi no”. Ma, conclude Fritz, “Sinner è il miglior giocatore del mondo, quindi mi aspetto che tiri colpi incredibili. Quando succede, ti dici semplicemente che non c’è niente che tu possa fare“.