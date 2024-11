“Bisogna trovare dei nuovi avversari per Sinner non più sulla Terra, ma altrove tra i marziani“. Con questo elogio ai microfoni della Rai, Adriano Panatta ha celebrato il successo dell’altoatesino in seguito alla vittoria delle Atp Finals di Torino.

“Forse a contrastarlo ci può essere Alcaraz se al 100%, però bisogna che si svegli perché è ancora troppo discontinuo“, ha dichiarato l’ex tennista. Poi aggiunge: “Tira molto più forte di Federer e Nadal, ma anche di Fritz e gli altri. L’evoluzione del tennis va verso la violenza di tutti i colpi. Noi siamo alti, qui non ci prendono, oggi non vedi più un giocatore che serve sotto i 200 all’ora nemmeno nei challengers. Sinner ti leva proprio la voglia di giocare. Serena Williams mi ha detto che avrebbe voluto avere il dritto di Sinner e io le ho detto ‘no guarda, meglio il rovescio‘. È molto meglio, il dritto fa più impressione, ma di rovescio non sbaglia mai“.