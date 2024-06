Anche Carlos Alcaraz sa perdere. Al Queen’s Club di Londra il tennista spagnolo esce clamorosamente contro l’inglese Jack Draper in due set, con i parziali di 7-6, 6-3. Si tratta della sesta sconfitta stagionale in 32 partite disputate. Prima di oggi – giovedì 20 giugno – Alcaraz non aveva mai perso al torneo del Queen’s. E tra pochi giorni arriva Wimbledon.

Devasting Draper ⚡️ The moment @jackdraper0 STUNNED world no.2 Alcaraz 7-6 6-3 to reach the quarter-finals in Queen’s#CinchChampionships pic.twitter.com/ZNu5Di6hM1 — Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2024

Gli errori dello spagnolo

Da campione in carica a delusione. In una partita tutto sommato equilibrata, Alcaraz perde il tie-break del primo set: un passaggio a vuoto che gli costa caro. Avrebbe l’occasione di poter ribaltare la partita nel secondo, ma il tennista spagnolo è sempre costretto ad inseguire senza mai trovare la giusta continuità. Draper trova nel sesto gioco l’unico break dell’incontro, quello sufficiente a chiudere il match. Non un grandissimo segnale da parte di Alcaraz, soprattutto a meno di due settimane dall’inizio di Wimbledon, il torneo più suggestivo. Sempre sull’erba. Sempre da campione in carica.

Come cambia il Ranking Atp

Oltre il danno la beffa. La sconfitta al Queen’s è una doppia delusione per Alcaraz: il tennista spagnolo, infatti, scende in terza posizione nel Ranking Atp dopo aver perso 450 punti rispetto alla passata stagione. Novak Djokovic, senza giocare, torna numero 2. Sinner dall’altra parte può sorridere: l’altoatesino così ha già consolidato il suo primo posto, che nessuno potrà portargli via a Wimbledon. Anzi, a Londra Alcaraz avrà 2000 punti da difendere. Per il campione italiano sarà un’altra occasione per allungare in classifica.

Questi, i vantaggi di Jannik Sinner sugli inseguitori:

Djokovic: 1.130 punti (non sarà presente a Wimbledon)

Alcaraz: 1.360 punti

Zverev: 2.685 punti

Medvedev: 3.045 punti

???????? Alcaraz perd 450 pts avec cette défaite au Queen’s face à Draper ???????? Djokovic redeviens donc n°2 mondial. S’il joue Wimbledon il ne pourra qu’affronter Sinner en finale pic.twitter.com/dMmuSe4Yw4 — TennisTemple (@tennistemple) June 20, 2024