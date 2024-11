“La sinistra smetta di parlare del sesso degli angeli, ma riparta dai territori per ascoltare i bisogni delle persone”. È questo il messaggio lanciato dalla secondogenita di Enrico Berlinguer, Maria Berlinguer, nel corso della presentazione del libro di Pierpaolo Farina, Per Enrico Per Esempio, che si è tenuta al Tempio del Futuro Perduto, a Milano, insieme al giornalista de ilFattoQuotidiano.it Giuseppe Pipitone. “A 40 anni dalla sua morte Berlinguer dimostra di essere più vivo dei tanti che hanno cercato di cancellarlo dalla storia di questo Paese – ha detto il sociologo Farina – il vero problema della sinistra è che dopo Berlinguer non ha mai più avuto un’idea di società alternativa. Quello che ci propongono i leader della sinistra di oggi è un aggiustamento dell’esistente ed è ovvio che non i giovani non si appassionino a chi ti propone questo”. Il risultato, secondo Farina, è che “i giovani si rifanno all’ultimo grande leader che ha provato a immaginare una società diversa”.