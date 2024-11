“L’egemonia dell’Occidente non esiste più. Russia, Cina, India, Brasile e Sudafrica non sono più disposte a sottomettersi all’Occidente. Se resistiamo a questo cambiamento, se erigiamo mura per difenderci, ci condanniamo a una tragica sconfitta. Perché questa linea di conservazione non può reggere di fronte ai dati economici e a quelli demografici”. È uno dei passaggi della lezione che il filosofo Massimo Cacciari ha tenuto qualche giorno fa alla Casa della Cultura di Milano, all’incontro intitolato L’Occidente e gli altri. Cacciari ha parlato di un nuovo ordine mondiale, lontano da quello che vorrebbe l’Europa e gli Stati Uniti al centro di tutto. E di nuove alleanze – quando ha citato Russia, India e Cina – che potrebbero portare al rischio di una “nuova ondata antioccidentale, come successo in passato”.