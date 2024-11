“Soldi gettati dalla finestra con il Superbonus? No, sono veri investimenti, tant’è che la Meloni li ha prorogati e da ultimo ha fatto anche una proroga per le villette unifamiliari, facendo a gara con altri esponenti di Fratelli d’Italia per estenderne l’ambito”: lo ha detto a Terni il presidente del M5s Giuseppe Conte, che partecipa con gli altri leader del centrosinistra al presidio davanti all’ospedale Santa Maria con la candidata alla presidenza della Regione Umbria Stefania Proietti. “Loro però – ha aggiunto – gettano i soldi oltre l’Adriatico, li gettano a mare, in Albania. Quello è uno spot pubblicitario che costa caro agli italiani”.