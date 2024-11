Josephine Yole Signorelli, conosciuta in arte come Fumettibrutti, ha raccontato sui suoi social di aver subito una violenza verbale. L’autrice dei celebri romanzi “Romanzo esplicito” o de “La mia adolescenza trans” ha raccontato il momento in cui, mentre si trovava in una fermata dell’autobus di Bologna, un uomo l’ha guardata e in modo sprezzante le ha detto “che schifo”.

La ragazza con coraggio è riuscita a rispondere all’uomo che, ha denunciato la stessa autrice, la stava attaccando per la sua identità, in quanto persona transgender. La ragazza si è anche sorpresa, con amarezza, dalla mancanza di intervento di chi la circondava.

Sotto il video in cui la ragazza racconta l’episodio, in migliaia hanno scritto commenti di solidarietà e di sostegno. “Questo governo deve smetterla di legittimare l’odio nei confronti delle persone transgender”, ha commentato Fumettibrutti nella didascalia del video.