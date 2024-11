L’opposizione esulta, la maggioranza cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Si dividono a metà le reazioni politiche alla decisione della Corte costituzionale che ha svuotato la riforma del ministro leghista Roberto Calderoli sull’autonomia differenziata, rigettando la tesi dell’incostituzionalità dell’intera legge ma bocciando sette punti centrali, a partire dalla possibilità di devolvere alle Regioni intere materie ora di competenza esclusiva o concorrente dello Stato. A festeggiare per primi sono stati i governatori delle Regioni che hanno portato la legge alla Consulta, cioè Puglia, Sardegna, Toscana e Campania: “Abbiamo difeso l’unità della Repubblica e l’uguaglianza delle Regioni e dei cittadini italiani. La legge Calderoli, così come concepita dal governo, è stata completamente destrutturata dalla Corte costituzionale e tecnicamente non esiste più essendo sostanzialmente inapplicabile”, afferma il governatore pugliese Pd Michele Emiliano. La presidente sarda Alessandra Todde, del M5s, rivendica invece che “tutte le disposizioni dichiarate incostituzionali figurano tra quelle impugnate dalla Regione Sardegna, la quale colleziona tra le regioni ricorrenti il più alto numero di motivi di impugnazione accolti. A riprova del fatto che l’iniziativa sarda non aveva carattere pretestuoso, né era indotta da motivazioni propagandistiche, ma era sinceramente animata dal proposito di contribuire al ripristino della legalità costituzionale violata”.

Tra i leader nazionali del “campo largo” esulta sui social il presidente M5s Giuseppe Conte: “Abbiamo combattuto in Parlamento (prendendo anche pugni), nelle piazze a suon di firme, con la nostra governatrice Alessandra Todde, che si è vista accogliere i motivi del ricorso. Oggi la Corte costituzionale frena il progetto di autonomia con cui Meloni, Salvini e Tajani volevano fare a pezzi il tricolore e la nostra unità. L’Italia è una e solidale, la difenderemo sempre, con la massima determinazione. Con la più intensa passione. Se ne facciano una ragione”. Mentre la segretaria Pd Elly Schlein, a Perugia per la chiusura della campagna elettorale per le Regionali in Umbria, provoca il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini: “Salvini mi aveva detto qualche mese fa che l’autonomia è in Costituzione e che me ne avrebbe regalato una. Direi che può tenersela e che magari può regalarla a Giorgia Meloni così magari la leggono insieme. Bastava leggere insieme la Costituzione per evitare l’ennesimo flop, e non è l’unico”.

I grandi delusi, invece, sono i presidenti leghisti delle Regioni del nord, i maggiori sponsor della riforma. Che però sottolineano come la “cornice” della legge sia stata risparmiata e quindi la devolution, con le necessarie modifiche, potrà realizzarsi: “La Corte costituzionale ha confermato la legittimità della legge sull’autonomia differenziata, sancendo ancora una volta che il nostro percorso è in linea con la Costituzione. È una conferma importante e rappresenta un passaggio storico per il Veneto e per tutto il Paese. Questo verdetto, di cui attendo di leggere il dettaglio delle motivazioni, rafforza il lavoro svolto negli anni e conferma che l’autonomia non è una questione divisiva, ma un’opportunità per dare voce e valore a ogni singolo territorio, nel rispetto dell’unità della Repubblica”, afferma il governatore veneto Luca Zaia. Si spinge ancora più in là il lombardo Attilio Fontana: la sentenza, sostiene, “mette la parola fine a chi, artatamente, ha fino a oggi definito incostituzionale la legge Calderoli. L’autonomia si farà. I gufi mistificatori e dispensatori di fake news vengono smentiti anche dalla Corte costituzionale. Già da domani valuteremo nel dettaglio i rilievi formulati dalla Consulta, ma ciò che più conta è che il negoziato non si ferma e il percorso intrapreso va avanti per raggiungere il risultato auspicato dai lombardi”. A predicare ottimismo anche una nota del Carroccio: “L’Autonomia ha superato l’esame di costituzionalità ed è un’ottima notizia: i rilievi saranno facilmente superati dal Parlamento. Dopo il parere tecnico di ieri sul ponte sullo Stretto, è un altro passo in avanti decisamente positivo”.