Protesta veemente del deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli contro la trasmissione Tagadà (La7) per un servizio mandato in onda sugli scontri di Bologna. Il responsabile nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni insorge alla fine della messa in onda della clip, accusando la conduttrice Tiziana Panella: “Scusi, ma le immagini dei violenti sinistra che caricano la polizia, non le mandate?”.

“Le abbiamo raccontate ampiamente ieri”, risponde Panella.

“Per me la notizia è che c’era qualcuno incappucciato in piazza che ha attaccato violentemente la città di Bologna, offendendo e picchiando la polizia. Capisco che quelli appartengano all’album di famiglia della sinistra e che quindi qui se ne parli poco. Però a me sembra che il problema fondamentale a Bologna sia stato questo”.

Non si fa attendere la replica della giornalista: “Lei deve dare per scontato che, essendo noi in onda tutti i giorni, raccontiamo le cose quotidianamente”.

“Ah, certo – ribatte il meloniano – Invece del pericolo fascismo fino a oggi non avete mai parlato”.

Panella spiega: “Siccome c’è lei e il sindaco Lepore fa un’accusa precisa, io parto da lì. Nel frattempo la regia sta mandando le immagini. E non è che stanno passando perché le ha chieste lei – precisa – ma perché, non so se conosce la televisione, per caricare un servizio (glielo dico io che invece la televisione la faccio) ci vuole un certo numero di minuti come minimo”.

“Se avessi il potere di fare i palinsesti di La7, sarebbero diversi – replica Donzelli – Ma non ho questo potere”.

“Se stanno mandando le immagini – chiosa Panella – è perché erano già caricate. Quindi, la critica se la riporta a casa“.