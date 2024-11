Mirror climbing del senatore della Lega Claudio Borghi che, ospite di Tagadà (La7), sulla risposta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al tweet di Elon Musk contro i giudici italiani ha un fitto botta e risposta con la conduttrice della trasmissione, Tiziana Panella.

Dopo aver difeso la posizione di Musk, a domanda precisa della giornalista, che gli chiede se sbaglia Mattarella a risentirsi per l’ingerenza del proprietario di X, Borghi risponde: “Mattarella non ha scritto ‘Musk’ nella nota“.

“Ah, era riferito a me”, ironizza Panella.

“Non so a chi si riferisse – ribadisce il leghista – Diciamo che se qualcuno avesse pensato che noi facciamo le cose perché ce le dice Musk, allora è giusto un monito del genere. Ma noi non facciamo le cose perché le dice Musk”.

“Quindi Mattarella si è sbagliato e ha fatto una cosa inutile?”, incalza la conduttrice.

“No, perché? – replica Panella – Tutta questa roba qua è giusta, che problema c’è?”.

“E allora perché il capo dello Stato ha scritto questo?”, chiede Panella.

“Evidentemente – risponde Borghi – lo ha fatto perché qualcuno pensava che noi ci adeguassimo a quello che dice Musk. Quindi, è giusto precisarlo”.

Tiziana Panella commenta la motivazione di Borghi, coinvolgendo scherzosamente il giornalista di Libero Sandro Iacometti: “Anche lui sente il rumore delle unghie sullo specchio”.

Il leghista cita poi l’incontro avvenuto tra Mattarella e Bill Gates lo scorso gennaio: “Vorrei ricordare questa cosa all’illustrissimo presidente. A me sembra che ci siano dei miliardari che piacciono e altri no”.

“Però Borghi, lei ogni tanto deve anche rispondere alle domande – ribatte Panella – Mattarella ha fatto bene a dire le cose che ha detto oppure no?”.

“Ha detto una cosa giusta e pertanto può aver fatto bene, ma non si applica alla questione Elon Musk“, sentenzia il leghista.

“Quindi, Mattarella ha detto una cosa così, a vuoto”, commenta Panella.