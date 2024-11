La novità non è l’ennesima foto inopportuna o insultante, ma il fatto che l’accusa di genocidio non faccia più paura ai soldati dell’esercito israeliano, almeno sui social. La settimana scorsa l’organizzazione israeliana che difende i diritti dei palestinesi Mistaclim – Looking occupation in the eye ha pubblicato una serie di foto che ritraggono soldati dell’Idf posare sorridenti davanti alle rovine di una moschea a Gaza.

Le immagini, non le prime circolate dall’inizio della guerra a documentare lo scherno di alcuni membri delle forze israeliane rispetto alla popolazione di Gaza, hanno suscitato un’ondata di sdegno e denunce sui social della galassia pro-Palestina.

IDF soldiers time and again destroy and vandalize mosques in the Gaza Strip and proudly take pictures of themselves among the ruins.

This is not what a defensive war for security looks like, but how an anti religion war looks like. pic.twitter.com/hsmyJ239rE

— מסתכלים לכיבוש בעיניים (@Mistaclim) November 4, 2024