Per qualcuno è la prima volta, per altri è già una tappa fissa: il popolo del tennis italiano si raduna a Torino per tifare Jannik Sinner alle Atp Finals. Dopo decenni amari, in fila per assistere al grande spettacolo del tennis ci sono famiglie, amici e soprattutto tanti amanti della racchetta. Il colore arancione è dominante, simbolo dell’entusiasmo e dell’emozione di poter vedere dal vivo il tennista italiano numero 1 al mondo.