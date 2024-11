Le Nitto ATP Finals 2024 prendono il via oggi, domenica 10 novembre, a Torino, segnando il gran finale della stagione tennistica maschile. Gli otto migliori tennisti dell’anno si contendono il titolo di “Maestro” sul cemento indoor della Inalpi Arena. Una superficie quasi glaciale avvolta dal calore del pubblico italiano: l’atmosfera perfetta per il numero uno del mondo, Jannik Sinner, che senza nascondersi punta alla vittoria del titolo. Per Sinner queste Finals sono l’occasione per regalare un successo storico all’Italia, che mai ha avuto un “Maestro” del tennis. Ma anche per confermare la sua leadership nella nuova era del tennis: con l’assenza di Novak Djokovic, il tennista più “vecchio” presente a Torino è il 28enne Daniil Medvedev. Il segno tangibile della rivoluzione cominciata in questo 2024, in cui proprio Sinner e Carlos Alcaraz si sono spartiti i 4 tornei del Grande Slam. Nel frattempo l’altoatesino è anche diventato il numero 1 al mondo: vincere pure le Finals significherebbe appunto sancire la sua attuale supremazia.

Il percorso di Sinner alle Atp Finals: sfide e rivali

Jannik Sinner è testa di serie nel gruppo “Ilie Nastase“, un girone che lo vede confrontarsi con lo stesso Medvedev, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Si tratta di avversari già affrontati con successo durante l’anno. Tuttavia, ogni sfida nelle Finals ha una valenza particolare: è un torneo di breve durata, dove in ogni match non sono concessi cali di concentrazione, visto il livello degli avversari. L’esempio perfetto è proprio la prima sfida di Sinner, domenica sera contro l’australiano Alex de Minaur: l’unico esordiente del torneo, che l’azzurro ha già battuto sette volte su sette. Un rivale sulla carta abbordabile, che però certamente sarà pronto a sfruttare incertezze o passaggi a vuoti di Sinner dopo quasi un mese di stop. Detto questo, a contendersi il passaggio del turno saranno soprattutto Taylor Fritz, che cerca la rivincita dopo la sconfitta contro Sinner nella finale dello Us Open, e Medvedev, che ha battuto l’altoatesino solo una volta (a Wimbledon) nelle ultime 8 sfide tra di loro.

SINNER – Gli ostacoli e le insidie per il trionfo alle Finals

Gli avversari più insidiosi: Alcaraz e Zverev

Per Sinner, tuttavia, la vera minaccia arriva è fuori dal suo girone: Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, che ha trionfato su Sinner in tre incontri quest’anno, è il rivale più temuto, e in molti sperano di vedere i due protagonisti della stagione sfidarsi nella finale di Torino. Ha l’ambizione di rovinare tutto Alexander Zverev: il tedesco oggi è il numero 2 al mondo, ha già vinto le Finals, ma nonostante questo non ha tutti i riflettori addosso. Potrebbe far saltare il banco. Nel gruppo “John Newcombe” tutta l’attenzione è appunto focalizzata su Alcaraz e Zverev: lo spagnolo, vincitore del Roland Garros e di Wimbledon, arriva con l’obiettivo di concludere l’anno con un altro grande trionfo. Zverev, dal canto suo, si è imposto come il secondo al mondo grazie a un’ottima stagione culminata con la vittoria nel Masters di Parigi-Bercy, e punta alla sua terza vittoria nelle Finals. Gli altri due, Casper Ruud e Andrey Rublev, ad oggi hanno pochissime chance di guadagnarsi un posto in semifinale.

SCHEDA – Come stanno e a cosa puntano gli 8 tennisti qualificati

Le motivazioni di Sinner e l’obiettivo storico

La stagione di Jannik Sinner è già stata straordinaria: sette titoli, inclusi tre Masters 1000 e due Slam (Australian Open e Us Open). Comunque vada, a Torino sarà premiato come il numero 1 al mondo del 2024: un’altra “prima volta” per il tennis italiano. L’altoatesino però non ha mai nascosto il sogno di alzare un trofeo davanti al pubblico di casa. Sinner arriva a Torino in uno stato di forma ottimale, nonostante il virus che lo ha bloccato a Parigi. È motivato dal tifo italiano e dalla voglia di riscattare la finale persa lo scorso anno contro Novak Djokovic. L’assenza del serbo, peraltro, elimina un’altra minaccia. Se riuscirà a prevalere su avversari del calibro di Alcaraz e Zverev, Sinner potrà non solo confermare il suo dominio mondiale, ma anche rafforzare il suo status nella classifica Atp. In un colpo solo potrebbe diventare il primo italiano a vincere le Finals, farlo in Italia e confermarsi numero 1: ecco perché questo trofeo rappresenta un obiettivo storico.

Il regolamento e la formula delle Atp Finals

Il torneo si svolge con il formato del round-robin: ogni giocatore affronta i tre avversari del suo girone e i migliori due accedono alle semifinali. I criteri di qualificazione tengono conto del numero di vittorie, del numero di partite giocate e, in caso di ulteriore parità, dei set vinti e dei game vinti. Le partite si giocano al meglio dei tre set, con tiebreak in ciascun set. Le semifinali vedranno affrontarsi i primi due classificati di ogni girone: il primo di un gruppo contro il secondo dell’altro. Il montepremi delle Finals è tra i più ricchi del tennis: un campione imbattuto può guadagnare fino a 4,8 milioni di dollari.

COSA SAPERE – Regolamento, formula e montepremi

Il calendario delle Atp Finals

La giornata inaugurale delle ATP Finals 2024 prevede come primo match di singolare l’incontro tra Daniil Medvedev e Taylor Fritz,già decisivo per stabilire chi tra i due sarà l’avversario più temibile di Sinner nel girone. Alle 20:30 o poco dopo, Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur, un match che promette spettacolo e che darà il via ufficiale alla sua avventura. Lunedì invece Alcaraz scenderà in campo contro Ruud, mentre l’ultima sfida in programma sarà Zverev contro Rublev verso le 20:30. Martedì e giovedì invece Sinner giocherà gli altri due incontri del suo girone. Sabato sono in programma le semifinali, mentre domenica è il giorno della finalissima, in programma alle ore 18.

TV – Il calendario e dove vedere il torneo (Sky e Rai)

Dove vedere in tv e streaming le Atp Finals 2024

Le ATP Finals si disputano a Torino dal 10 al 17 novembre 2024. Tutti i match vengono trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma vengono trasmesse tutte le sfide anche sugli altri canali. Il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Raisport) e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Jannik Sinner-Alex De Minaur è visibile in diretta su Sky e Now, ma anche in diretta in chiaro su Rai2.