Trasporti fermi in tutta Italia per lo sciopero dei trasporti, che nelle grandi città sta causando disagi e traffico. A Roma le metro sono tutte ferme e i bus ridotti, a Milano tre linee della metropolitana hanno interrotto il servizio, come i mezzi di superficie, alle 8.45 e riprenderanno le corse – con personale ridotto – dalle 15 alle 18. A Napoli blocco totale per i treni Eav, per le funicolari, tram e bus e per la linea 1 della metro che ha sospeso il servizio alle ore 9.30. E a Bologna l’adesione allo sciopero del trasporto pubblico indetto dai sindacati nazionali supera il 90%. La protesta, della durata di 24 ore, è stata indetta congiuntamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Contrariamente ad altre manifestazioni simili, le organizzazioni sindacali segnalano che il servizio minimo garantito sarà ridotto, con solo il 30% del personale viaggiante in servizio, compromettendo le fasce orarie normalmente protette.

Roma – Dalle 8.30 sono chiuse la metro A, B, B1, C e la linea Termini-Centocelle con forti riduzioni dei mezzi di trasporto di superficie. Atac garantirà alcuni servizi nella fascia oraria che va da inizio turno fino alle 8:30 del mattino e dalle 17:00 fino alle 20.

Milano – Dalle 8:45 sono chiuse le linee della metropolitana 1, 2, 3 e 5, invece la 4 è aperta solo sulla tratta San Babila e Linate, mentre sono pochi i bus, tram e filobus in circolazione. Nel capoluogo lombardo sono previste le usuali fasce di garanzia. Atm, l’azienda responsabile del trasporto pubblico del Comune, ha comunicato che il servizio della metropolitana e alcune linee di superficie (tram 2,3,4,9,10,12,24 e i bus 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81, 90, 91, 95 e 98) saranno garantiti dalle 5:30 alle 8:45 e successivamente dalle 15 alle 18.

Napoli – Dalle 9:30 è rimasta in funzione solo la linea 2 della metropolitana, gestita dalle Ferrovie dello Stato, a garantire la mobilità dei napoletani. Blocco totale per i treni Eav, per le funicolari, tram e bus e per la linea 1 della metro. Il servizio di autobus sarà attivo in forma limitata nelle fasce orarie 6:30-9:30 e 17:00-20:00. Anche il personale delle Ferrovie del Sud Est partecipa allo sciopero, dalle 00:00 alle 23:59. Per quanto riguarda la metropolitana, la linea 1 sarà operativa solo tra le stazioni Policlinico e Garibaldi fino alle 9:30, con fermate limitate a Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi. Nella fascia 6:30-9:30 saranno disponibili solo sette treni in entrambe le direzioni. Dopo le 9:30, il servizio si fermerà completamente fino alle 17:00, quando riprenderà in forma ridotta.

Firenze – Sono garantiti solo i servizi indispensabili, per la tramvia di Firenze con corse ogni 15/20 minuti durante le fasce garantite 06:30- 09:30 e 17:00-20:00.

Bologna– Tper, la società di Tpl a Bologna e Ferrara, ha predisposto comunque due fasce di ‘garanzia’ con un servizio garantito ma al 30% delle corse (fino alle 8.30 e poi oggi pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30). Disagi e traffico in città, con bus che hanno viaggiato molto pieni nelle ore di punta del primo mattino fino allo stop.

Puglia– Il personale di Ferrotramviaria che si occupa del trasporto locale su gomma a Bari e su ferro tra Bari e Barletta passando per l’aeroporto di Palese, ha annunciato che sono garantiti i trasporti sulla linea che tocca l’aerostazione e i collegamenti da e per il quartiere periferico San Paolo di Bari. Ferrovie del Sud Est (Fse) ha pubblicato sul proprio sito, l’elenco di treni e bus garantiti nelle province di Bari, Taranto e Lecce.

Torino– Chiusa dalle 9 la metropolitana e pochi i bus e i tram in circolazione. Gtt, società del trasporto pubblico del Comune di Torino, informa che il servizio è stato garantito dalle 6 alle 9 e lo sarà parzialmente dalle 12 alle 15.