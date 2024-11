“In Liguria uno statista in erba di nome Giuseppe Conte, definito da Bettini il leader della sinistra, ha costretto Schlein e Orlando a buttare fuori Italia Viva. Ma chi mette veti perde le elezioni e dimostra di avere una visione tardoadolescenziale della politica“. Lo ha detto Matteo Renzi al Salone della Giustizia. “In Emilia-Romagna vinciamo, in Umbria vediamo”, ha aggiunto rispondendo a una domanda sulle prossime regionali dove esponenti di Iv sono in liste civiche a sostegno dei candidati di centrosinistra.