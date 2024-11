La Polizia, su disposizione della Procura di Monza, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per un 44enne con numerosi precedenti, accusato di una rapina in un supermercato di Sesto San Giovanni. Il 4 ottobre 2024, l’uomo ha minacciato una cassiera con una siringa e ha sottratto 570 euro dalla cassa. I “Falchi” della Squadra Mobile, analizzando le telecamere, hanno scoperto che aveva effettuato un sopralluogo prima del colpo, lasciando impronte poi identificate dalla Scientifica. Su questa base, il giudice ha disposto la custodia cautelare, notificata all’indagato già detenuto a Como per un’altra rapina.