Esselunga ha deciso di anticipare di un’ora, dalle 22 alle 21, la chiusura serale dei suoi supermercati. Il nuovo corso è in vigore dal 4 novembre. L’azienda della grande distribuzione ha spiegato la scelta organizzativa con la volontà di “andare incontro alle esigenze dei dipendenti“. Alessio Di Labio, segretario della Filcams Cgil, sigla che rappresenta i lavoratori del terziario, ha fatto sapere che era stato il sindacato a sollecitare l’anticipo “sia per una questione di sicurezza legata a episodi di furti in alcuni di questi punti, sia per dare un beneficio ai lavoratori in termini di durata dei turni”.

Il nuovo orario di apertura è dalle 7:30 alle 21 dal lunedì al sabato e dalle 8:00 alle 20:00 la domenica. A Milano i supermercati coinvolti sono quelli di via Adriano, via Losanna, via Novara, viale Piave, via Rubattino, via Lorenteggio, via Ripamonti, via Solari, via Pellegrino Rossi, via Cena e l’Esselunga di San Donato.