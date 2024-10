Nell’ottava e ultima puntata della sesta stagione di Ecofuturo Tv, il tema centrale è la mobilità sostenibile, una delle grandi sfide ecologiche del nostro tempo. La puntata si apre con una presentazione generale sull’ecologia come opportunità, esplorando le innovazioni nel campo delle energie rinnovabili e dell’economia circolare. Viene introdotto Alessandro Macina, giornalista di Presa Diretta e autore del libro “Chi ha paura dell’auto elettrica”, che contribuisce alla discussione con il suo expertise sulla mobilità elettrica.

Un altro servizio ci porta a Trento, dove viene presentato il progetto Kids Go Green, promosso dalla Cooperativa Kaleidoscopio e dalla Fondazione Bruno Kessler. Questo progetto ha coinvolto le scuole locali in attività ludiche per promuovere la mobilità sostenibile nei tragitti casa-scuola.

Il professor Maurizio Fauri dell’Università di Trento offre un approfondimento sugli incentivi per la transizione ecologica in Italia, illustrando anche previsioni sulle energie rinnovabili nel settore dei trasporti fino al 2050. A seguire, si parla di pompe di calore e delle opportunità di finanziamento per l’installazione di questa tecnologia che migliora l’efficienza energetica e riduce le emissioni.

La puntata include anche il servizio sull’ultima tappa del Farming Tour 2024, che si è svolta presso l’azienda agricola Cazzola a Salizzole. Questo tour ha messo in luce le migliori pratiche agricole sostenibili e innovative, un tema centrale nella transizione ecologica del settore primario.

Inoltre, viene presentato il progetto AgoràHD del gruppo HarleyDikkinson, che si propone di creare spazi urbani sostenibili e innovativi, fornendo soluzioni finanziarie per la riqualificazione energetica degli edifici e delle aree pubbliche, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città.

Infine, viene mostrato un servizio sull’evento Valtellina EcoGreen, una serie di competizioni organizzate da AC Sondrio che promuovono l’educazione e la formazione sulla mobilità sostenibile, con la partecipazione di circa 40 equipaggi.

La puntata si conclude con i saluti finali, invitando il pubblico a seguire la rivista online L’Ecofuturo Magazine e la fiera virtuale Ecofuturo World, per continuare ad essere protagonisti del cambiamento verso un futuro più sostenibile.