Una cosa è certa. L’ultimo Pallone d’Oro vinto da Rodri sta facendo discutere più di quanto ci si sarebbe aspettati. Vinto quasi a sorpresa dallo spagnolo ai danni di Vinicius Jr., le reazioni nel mondo del calcio non si sono fatte attendere. Tra i tanti, è intervenuto anche Karim Benzema a El Chiringuito sulla situazione: “È da anni che Vini è un giocatore che, oltre a segnare gol, si dà un gran da fare per la squadra. Quest’anno, quando il Real Madrid ha vinto la Champions League, lui è stato determinante in ogni partita. Non c’è nessun altro che meritasse il Pallone d’oro più di lui. Non ho nulla contro Rodri, che è un buon giocatore ma, quando guardo le partite sul divano, non l’ho mai visto fare una giocata che mi facesse dire ‘wow’. Vinicius lo ha fatto più di una volta. L’ho sentito in queste ore ed è triste, perché è difficile da accettare di non vincere il Pallone d’oro poche ora prima della consegna quando tutto il mondo dice che lo vincerai tu”. Così tanto convinto di alzare l’ambito trofeo, che il brasiliano – come rivelato da Relevo – aveva già organizzato una festa con i propri parenti che avrebbero dovuto prendere un volo dal Brasile. Poi, è arrivata la beffa.

“Il Real è una piccola società”

Dopo Mats Hummels, anche l’ex ct della Francia Raymond Domenech ha voluto commentare – a Goal.com – il comportamento del Real Madrid che dopo aver saputo del mancato riconoscimento al loro attaccante brasiliano, avevano deciso di disertare la cerimonia: “Si dice che il Real Madrid sia un grande club ed è lo stesso Real che vuole che lo si dica. Al contrario, si sta dimostrando una piccola società. Molta piccola. Quello che ha fatto è assolutamente patetico. Hanno mostrato una totale assenza di rispetto per il calcio, agli altri partecipanti, alla cerimonia e ai vincitori. Ciò che è accaduto è ripugnante“. Domenech ha poi proseguito, commentando anche le forti pressioni dei blancos ai vertici di France Football: “Comportamento terribile, ripeto, terribile da parte di un club che si dice grande. Qualcuno ha lo definito bene dicendo una cosa del tipo: ‘Il Real non inizia una partita finché non sa con che risultato finirà’. Deve capire che il mondo del calcio non ruota attorno a loro. Il Real ha la maglia bianca, ma ieri secondo me questa maglia era molto sporca”.