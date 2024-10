Sono passati diversi giorni, ma l’assenza del Real Madrid in Francia per la cerimonia del Pallone d’Oro – poi vinto da Rodri – fa ancora discutere. “Usare le parole ‘mancanza di rispetto’ quando non si sono vinte le elezioni ha un sapore un po’ trumpiano, e purtroppo è irrispettoso nei confronti degli altri. Questa è la cosa negativa”. L’accusa arriva da Mats Hummels: un comportamento dei blancos che non è stato particolarmente gradito dal difensore della Roma. “Non c’è dubbio che qualcuno del Real lo meritasse. Ma ci sono anche altri giocatori fenomenali che sono altrettanto bravi. Non dare a loro l’onore è davvero deplorevole. Ci sono stati team che sono stati più svantaggiati nel calcio internazionale; diciamo così”, ha aggiunto il difensore tedesco al suo podcast Alleine ist schwer, come dichiarato da Der Spiegel. Un singolare parallelismo con Donald Trump per il mancato trionfo di Vinicius Jr. Tutto stava andando secondo i piani, fino a quando l’indiscrezione dalla Francia ha cambiato tutto: “Vinicius non vincerà”. Quindi, la decisione del Real Madrid di annullare i voli e disertare l’evento: “Se i criteri per il premio non dichiarano Vinícius vincitore, allora gli stessi criteri dovrebbero incoronare Carvajal come il trionfatore. Poiché non è successo, è chiaro che il Pallone d’Oro e l’UEFA non rispettano il Real Madrid. E il Real Madrid non è dove non vengono rispettati”, avevano poi annunciato i blancos.

Proprio il 35enne, si è piazzato al 29esimo posto, insieme al suo compagno di squadra Artem Dovbyk: “L’ultimo posto al Pallone d’Oro è il miglior ultimo posto del mondo”, avrebbe ironizzato il tedesco reduce dall’ultima ottima stagione con il Borussia Dortmund (che nella stagione 2023-2024 aveva perso la finale di Champions League proprio contro il Real Madrid).

L’amaro esordio con la Roma

Autogol e sconfitta per 5-1. Peggio di così, Mats Hummels non poteva fare al suo esordio assoluto con la maglia della Roma. Il miglior modo, è prenderla ironicamente. Proprio come ha fatto il difensore tedesco: “È una sorta di ciliegina sulla torta di cose che non sono andate bene. Le cose possono solo migliorare. Non so cos’altro ci sarà da aspettarsi. Mi sono detto: qual è il modo migliore per iniziare la carriera in un club così importante? Un autogol dopo quattro minuti quando si è già sul 4-1 è davvero brutto. È di nuovo così ironico che posso solo prenderla con umorismo“.