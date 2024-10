Sarebbe dovuta essere solo una formalità. E invece, Vinicius non vincerà il Pallone d’Oro. Come riferito dal quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid ha cancellato il volo privato direzione Parigi previsto per le ore 15. Più di 50 persone del club (tra calciatori, dirigenti e allenatore) avrebbero dovuto partecipare alla cerimonia al Theatre du Chatelet. Poi, il dietrofront in seguito alle notizie dalla Francia: il candidato numero 1, dunque, non vincerà il prestigioso riconoscimento. Un gesto che molto ricorda quanto fatto da Cristiano Ronaldo nella stagione 2018/2019: sapendo di non essere premiato, decise di rimanere a Torino.

???? BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or. No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024

Il Real (e Vinicius) non parte per Parigi: Rodri possibile vincitore

Disertata la cerimonia, ora il favorito e possibile vincitore è Rodri. Il centrocampista del Manchester City – e campione d’Europa con la Spagna, di cui è stato nominato MVP – ha vinto praticamente tutto nell’ultimo anno, esclusa la Champions League (conquistata l’anno precedente contro l’Inter, per merito di un suo gol). In caso di primo posto, si tratterebbe del secondo giocatore spagnolo a vincere il Pallone d’Oro, dopo Luis Suárez (nel 1960).