Sono più di 50 le persone morte nella regione di Valencia a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Gota frìa (cosa è) che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna. Ma si tratta solo di un conto parziale del disastro provocato dalla tempesta che sta colpendo la penisola iberica: il numero delle vittime sarà più pesante, poiché sono molti i dispersi a causa delle inondazioni che hanno isolato alcune località. Tra coloro che hanno perso la vita, scrive El Pais citando fonti della Guardia Civil, ci sono anche 4 bambini, due dei quali erano neonati. La Comunità di Valencia ha attivato un numero telefonico per segnalare familiari di cui non si hanno notizie in seguito all’alluvione improvvisa che ha travolto le strade e interrotto il servizio ferroviario in vaste aree.

I corpi sono stati recuperati nelle località di Torrent, Chiva, Cheste, Alfafar e Alcudia, le più colpite, secondo i servizi di emergenza citati dall’agenzia Efe. Intanto, unità dell’esercito stanno partecipando ai soccorsi. Almeno 38.000 persone sono rimaste senza luce, segnala la compagnia elettrica Ibedrola, che sta cercando di ripristinare i servizi. Dalle 6 del mattino il presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Monzòn, è in contatto con il comitato di crisi costituito nella notte dalla presidenza del governo alla Moncloa per l’emergenza sul litorale mediterraneo e nella regione di Albacete.

Le acque color fango hanno creato scompiglio non solo a Valencia ma anche nella provincia di Malaga. Un treno ad alta velocità con quasi 300 persone a bordo è deragliato proprio vicino a Malaga. Le autorità ferroviarie hanno dichiarato che nessuno è rimasto ferito. Il servizio ferroviario ad alta velocità tra Valencia e Madrid è stato interrotto, così come diverse linee di pendolari. L’ufficio del governo nazionale per la regione di Castilla La Mancha ha dichiarato al canale radiofonico Cadena Ser che sei persone nella regione risultano disperse.

L’agenzia di stampa spagnola EFE aveva informato che un camionista risulta disperso a L’Alcudia, nei pressi di Valencia. Sempre a Valencia, il sindaco di Utiel, Ricardo Gabaldón, ha dichiarato a RTVE che diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro case. Le forti piogge hanno interrotto la circolazione su una parte dell’autostrada A7, mentre interruzioni e ritardi hanno colpito anche la metro di Valencia.

“Ci sono aree senza copertura telefonica e senza luce, in alcuni nuclei urbani” della provincia di Valencia, ha affermato Monzòn. Ci sono “molteplici vittime, non possiamo dire con certezza quante”, ha aggiunto, nel fare appello alla popolazione a non uscire di casa ed “evitare ogni spostamento” sulle strade della provincia di Valencia. Decine di persone hanno trascorso la notte bloccate in auto, in aree di servizio o su ponti, a causa delle strade allagate. Molte si sono rifugiate sui piani alti di abitazioni in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

“Non siamo potuti arrivare alle vittime nel momento in cui più avevano bisogno”, ha detto il capo del consorzio provinciale dei vigili del fuoco di Valencia alla radio Cadena Ser. “Ancora non abbiamo accesso a tutti i municipi che necessitano soccorsi”, ha aggiunto. Amet, il servizio meteorologico statale, sui canali social segnala che il fenomeno della Dana, con piogge torrenziali e tornado, è paragonabile a due grandi temporali degli Anni ottanta – dell’ottobre 1982 e del novembre 1987 – che causarono decine di vittime e ingenti danni.

Secondo il servizio meteorologico nazionale spagnolo, le piogge dovrebbero continuare fino a giovedì. Per questo nel sud-est molte scuole primarie e secondarie sono rimaste chiuse. In diverse località – in particolare nelle province di Almería, Murcia e Alicante – restano attive allerte meteo. A El Ejido (Almeria) una forte grandinata ha danneggiato auto e coltivazioni, ha reso noto il sindaco Francisco Góngora a Tve. L’Agenzia statale di meteorologia ha avvisato che il maltempo potrebbe colpire con forza anche zone situate più a nord, in particolare il litorale catalano nelle province di Tarragona e Barcellona.