L’alluvione che ha colpito la regione di Valencia in cui sono morte 64 persone ha anche episodi di panico tra la popolazione. La gente, temendo la carenza di acqua potabile, ha iniziato a fare scorte di acqua imbottigliata, svuotando anche, in generale, i supermercati. Secondo quanto riportato da El País, molti cittadini hanno utilizzato le loro auto per trasportare quanta più acqua possibile.

Nuria Guaita, residente nella capitale, racconta: “C’è gente che ha preso la propria macchina per trasportare più acqua possibile, era incredibile, ti imbattevi in persone che trasportavano quante più bottiglie potevano”. I supermercati sono stati presi d’assalto, come conferma anche Ana Furió, abitante di Mislata “Ci sono pallet di latte e riso completamente distrutti”.

Il caos nei supermercati della provincia ha spinto il Dipartimento dell’Ambiente della Generalitat a emettere un avviso ufficiale per rassicurare la popolazione, dichiarando che non c’è alcun rischio di contaminazione nell’acqua.