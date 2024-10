Un ragazzo di 27 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina da venerdì scorso 25 ottobre. Il giovane, che vive e gioca a calcio, è stato colpito da una meningite batterica. Il paziente è sedato, intubato ed è stato sottoposto dal personale medico che lo ha in cura a una terapia antibiotica per combattere l’infezione.

Il giovane è arrivato in ospedale ancora cosciente, ma le sue condizioni sono apparse subito molto serie. La Asl di Latina, ha avviato un’analisi epidemiologica per cercare di risalire all’origine dell’infezione e ricostruire i contatti avuti di recente dal paziente, oltre alla profilassi per prevenire eventuali altri contagi. Gli accertamenti del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale sta concentrando l’attenzione anche sui luoghi frequentati dal giovane prima che si sentisse male, da un ristorante dove aveva cenato in compagnia di alcuni amici alla palestra che frequentava.