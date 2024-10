Il volo Ryanair FR07471, partito da Valencia e diretto a Milano Malpensa, è stato costretto a fare marcia indietro e rientrare all’aeroporto di partenza a causa di un passeggero molesto.

Secondo le testimonianze raccolte da Varesenews, l’uomo ha perso il controllo durante il viaggio, rifiutando di calmarsi nonostante i ripetuti interventi del personale di bordo. “Già in aeroporto questa persona dava qualche segno di squilibrio” ha riportato un passeggero. “Beveva birra, ascoltava musica a volume alto e, a un certo punto, ha avvicinato in modo inopportuno alcune signore anziane dicendo ‘me gusta la morfina’. Prima del decollo, sulla pista, ha tentato di accendersi una sigaretta. Poi, una volta in volo, ha iniziato a dare di matto”.

Durante la fase di decollo, l’uomo avrebbe slacciato la cintura di sicurezza e tentato di spostarsi dalla sua postazione nella parte anteriore della cabina verso il fondo. “Credo che abbia provato ad accendersi un’altra sigaretta,” ha proseguito il testimone. “Quando ha realizzato che stavamo tornando indietro ha iniziato a gridare ‘voglio andare a Milano’, bestemmiando”.

Il passeggero molesto è stato fatto scendere ed è stato subito preso in carico dalla Guardia Civil. Gli altri passeggeri sono riusciti a ripartire subito dopo.