“Mi assumo sempre le responsabilità ci mancherebbe”. Così risponde il presidente Giuseppe Conte, intercettato mentre si dirige alla Camera dei Deputati, all’indomani del risultato del Movimento 5 stelle nelle regionali in Liguria, che l’ex presidente del Consiglio ha definito “deludente”. “La mia leadership nei 5 Stelle? Le leadership sono sempre in discussione nel momento in cui non c’è consenso al di là delle scadenze della comunità, noi stiamo facendo un’assemblea costituente e come sapete discutiamo di tutto”. Alla domanda se abbia inciso o no lo scontro con il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, però, Conte non risponde. “Uno dei peggiori risultati della storia del Movimento? Ma che dice – replica ai cronisti – purtroppo siamo abituati a risultati non assolutamente soddisfacenti e anche molto deludenti sui territori, ne siamo consapevoli infatti per questo stiamo facendo un’assemblea costituente. Non c’è assolutamente nessuna sottovalutazione su quello che è la nostra capacità, in particolare nelle elezioni amministrative, di avere delle liste competitive e di riuscire a coinvolgere il nostro potenziale elettorato per evinte a votare. C’è un’astensionismo fortissimo che in Liguria ha raggiunto dei massimi storici”. Prima di congedarsi, Conte replica alle affermazioni di Matteo Renzi, secondo il quale con Italia viva nella coalizione di centrosinistra, Andrea Orlando avrebbe vinto contro Marco Bucci: “Da dove lo ha detto? Da Riad?”