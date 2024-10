“Chiediamo un’informativa urgente al ministro Piantedosi sul naufragio avvenuto la notte tra il 16 e il 17 giugno scorso al largo del mar Ionio, a Roccella Jonica. Colgo l’occasione per ringraziare Report e tutto il giornalismo d’inchiesta che rappresenta davvero il quarto potere, senza di loro alcuni episodi resterebbero insabbiati così come sembra essere la volontà di questo governo. Un governo mendace, che occulta, e questo sembrerebbe sia stato fatto la notte del 17 giugno scorso”. Così Vittoria Baldino del Movimento 5 stelle in aula alla Camera chiedendo conto di quanto emerso da un’inchiesta di Report. “Ci riporta alla memoria quanto successo a Cutro. Si è voluto occultare una strage. Il ministro chiarisca l’esatta dinamica dei fatti”, aggiunge Baldino.

Una richiesta a cui si sono uniti anche Pd e Avs. “Abbiamo visto tutti le immagini grazie a Report e al giornalismo d’inchiesta. Il governo ora deve spiegare, è indispensabile che il ministro Piantedosi venga in aula. Noi lo chiediamo fortemente come gruppo Pd”, ha detto il dem Andrea Casu. “Se le cose stanno come descritte sarebbe davvero inquietante e quindi è assolutamente indispensabile che il ministro dell’Interno riferisca alla Camere”, si è unito Francesco Mari di Alleanza Verdi e Sinistra