“Con un’inchiesta della nostra Maria Aquino testimonieremo che dopo la prima tragedia di Cutro, il 17 giugno 2023 a Roccella Ionica c’è stata una seconda Cutro che è stata tenuta nascosta. Ci sono stati oltre 60 morti“. Lo rivela a Dimartedì (La7) il giornalista Sigfrido Ranucci, che dà un’anticipazione della prossima puntata di Report, in onda domenica 27 ottobre su Rai Tre.

“Da chi è stata tenuta nascosta?”, chiede il conduttore Giovanni Floris.

“Da un metodo, da un sistema che noi sveleremo domenica sera – risponde Ranucci – Abbiamo rintracciato il numero dei morti e soprattutto abbiamo raccolto una testimonianza fondamentale, quella di un turista francese che il 17 giugno scorso è riuscito a salvare 12 di quei migranti che erano partiti in 76. Quindi, tutti gli altri sono scomparsi. E sono successe delle cose orribili in quel contesto: sono morti dei bambini, sono stati effettuati degli omicidi in mare, ci sono stati dei suicidi”.

E aggiunge: “Sappiamo anche, e abbiamo trovato le prove, che addirittura la Guardia Costiera è stata avvisata il giorno prima del ritrovamento dei 12 migranti. Le salme sono state sparpagliate, sono state portate in vari ospedali e alcune sono state rimpatriate di nascosto. Il sospetto è che chi abbia agito per nascondere questa cosa sia stato anche premiato con una promozione“.