Un violento nubifragio ha colpito il Ponente genovese e la provincia di Savona nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16. Le forti precipitazioni hanno causato allagamenti significativi nelle località di Cogoleto, Varazze e Arenzano, dove si segnala una persona dispersa. Le ricerche sono in corso, con il supporto dei vigili del fuoco, del 118 e dei carabinieri.

Secondo le informazioni delle forze dell’ordine, l’uomo disperso era nei pressi di un rio ingrossato dalle piogge in via Pecoraro che ha inghiottito tre auto: pare che lui fosse fuori dalla sua auto al momento della scomparsa. La moglie, che non riesce a contattarlo, teme possa essere stato travolto da uno smottamento, provocato dall’esondazione del torrente, che ha riversato acqua e detriti sulle strade circostanti.

Sulle coste del Ponente genovese è stato rilevato un fenomeno meteorologico noto come downburst, in cui un’intensa corrente d’aria fredda discende rapidamente verso il suolo, generando raffiche violente di pioggia e vento. Questo evento ha spinto una colonna d’acqua dal mare verso le aree costiere, causando allagamenti improvvisi e la chiusura dell’Aurelia all’altezza della galleria del Pizzo tra Arenzano e Genova.

Le precipitazioni, come indicato dall’agenzia regionale Arpal, hanno raggiunto livelli molto elevati con cumulate di 94,4 mm/h a Sciarborasca, 92 mm/h a Lerca e a Cogoleto. I temporali, particolarmente intensi, si stanno ora spostando lentamente verso l’entroterra, dove si segnalano piogge forti anche a Rossiglione (47,8 mm/h), Campo Ligure (45,2 mm/h) e Urbe (42,5 mm/h). Come riporta La Repubblica una decina di persone è rimasta isolata a causa di una frana caduta sulla strada in una frazione di Casarza Ligure, nell’entroterra chiavarese. A cedere parte della collina sovrastante la strada comunale.