Fabio Macellari imputato per una vecchia vicenda legata alla droga. L’ex calciatore da giovane aveva dichiarato di farne uso, qualche anno più tardi l’ex Inter e Bologna – tra le altre – secondo l’accusa ha ceduto una piccole dosi di cocaina ad alcuni amici, almeno a sentire i carabinieri di Bobbio. I quotidiani piacentini confermano che c’è il processo negli ultimi giorni, mentre un testimone ha dichiarato di “non aver ricevuto nulla da lui”. Lo stesso Macellari ha respinto ogni accusa via telefono: “Non ho mai spacciato né ceduto droga per soldi. Sono un’altra persona”.

“Quando sei giovane non ti rendi conto della fortuna che hai perché i guadagni sono tanti. La bella vita che vedo fare oggi agli influencer è quella che ho fatto io. Offrivo sempre in discoteca, ho sempre speso per gli altri. Quando smetti di giocare i soldi finiscono pur cercando di mantenere quello stile di vita. Poi ho fatto uso di droga e la droga porta a questo“, aveva raccontato Macellari ospite nella puntata di Live Non è la D’Urso, nel lontano 2019. “Purtroppo ci ho sbattuto la testa ma ho avuto il sostegno della mia famiglia e ho ricominciato a lavorare. O fai così o muori”.

La vita di Macellari dopo quella del calciatore

Classe ‘74, nato a Sesto San Giovanni, aveva iniziato la sua carriera a Cagliari e per poi passare all’Inter. Subito dopo aver smesso di giocare aveva tentato la carriera di allenatore ma senza successo, così da lasciare del tutto il mondo del calcio. “Faccio il panettiere e il taglialegna. Il panificio non è mio, io ci lavoro quando ci sono i miei amici. Non riesco a stare fermo: se non sono al panificio, sono sul trattore in montagna a tagliare la legna. Mi piacerebbe lavorare con ragazzi così per trasmettergli tutto quello che ho vissuto – aveva raccontato ancora a Barbara D’Urso -. Vorrei lavorare in Serie A. Considerato il mio passato e gli errori commessi è difficile pretenderlo, ma io ho la coscienza a posto e faccio un’altra vita oggi. Aspetto che qualcuno si fidi ancora di me”.