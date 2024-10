“Una notte da leoni” a Las Vegas. Per Troy Deeney e compagni, sono state addirittura tre. “Pagai 115 mila euro per un party in piscina, altri 115 mila all’MGM alla mattina e ancora 86 mila alla sera. Mi piacerebbe dirti che ho perso tutti quei soldi al gioco d’azzardo, ma non è così…”. Così l’ex calciatore del Watford al podcast Under the Cosh: una festa per la promozione in Premier League (avvenuta nel 2015) che si è trasformata in una storia da raccontare senza precedenti. Modelle e alcol a cifre folli, tutto spesato dal capitano. Parola d’ordine, divertimento: “Mi hanno dovuto portare su un taxi” dal tanto che aveva bevuto.

Alcool e modelle

“C’erano cinque giocatori di calcio che stavano facendo festa per un addio al celibato ed erano seduti al tavolo accanto al mio. Abbiamo ordinato contemporaneamente da bere. Ho visto arrivare i nostri drink, tre o quattro, perché stavamo iniziando e loro invece ne avevano circa 10. Allora ho detto al mio amico: pensano di potermi battere, ma io sono stato promosso in Premier League”. Non si è di certo tirato indietro Deeney. Anzi, l’ha presa come un affronto personale. Chiamata la cameriera ordina: “Vieni qui, ne prendo 20“. Non solo alcol. Nella stessa notte i calciatori del Watford si ritrovarono circondati da 15 modelle di Victoria’s Secret. “In quel momento ho pensato: grazie Gesù…sono in paradiso. Ma non feci niente anche perché avevo bevuto molto. Una di loro mi chiese: sei famoso? Le risposi di no”. Insomma, tre giorni difficili da dimenticare. Soprattutto per quanto speso.