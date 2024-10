Jorge Valdivia è stato arrestato con l’accusa di stupro dopo la denuncia della sua tatuatrice. La donna ha riferito di essere stata vittima di violenza sessuale dopo essersi incontrata con l’ex calciatore per parlare del nuovo tatuaggio. “Questo pomeriggio la Procura ha ricevuto una denuncia per reati sessuali contro Jorge Valdivia. È stato indagato e le indagini sono in corso. Per la protezione della vittima, non forniremo ulteriori informazioni”. L’ex stella della nazionale cilena, campione della Copa America 2015 e oggi commentatore, rimarrà in carcere a Rancagua fino quando non saranno concluse le indagini. Il Tribunale di Santiago ha emesso una sentenza di carcerazione preventiva: la misura cautelare – 90 giorni in cella – è la più gravosa in Cile.

L’accaduto

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, come La Tercera, la donna si sarebbe vista con Valdivia a Chicha di Ají – ristorante di cucina peruviana situato in un comune a nord-est di Santiago – per poter discutere del nuovo tatuaggio. Dopo aver bevuto due cocktail alcolici, la tatuatrice ha raccontato al Servizio medico legale della provincia di Independencia di essersi svegliata nel suo appartamento avvertendo forti dolori vaginali e senza ricordare nulla di ciò che era successo. Valdivia proclama la sua innocenza sostenendo che con la donna vi siano stati dei rapporti sessuali consensuali, mentre la sua difesa ha affermato dopo l’udienza che farà ricorso per la privazione della libertà del suo assistito.