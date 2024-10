Tra un’iscrizione di Misfits boxing e frasi filosofiche, a volte Zlatan Ibrahimovic si ricorda anche di essere un dirigente del Milan e di dover parlare in televisione. E i risultati fanno sempre discutere: non tanto per le risposte, quanto per i modi. Il Senior Advisor rossonero, intervistato a Sky Sport nel prepartita di Champions League tra Milan e Club Brugge, ha avuto un botta e risposta con il giornalista Paolo Condò. Un altro scontro, dopo quello con Boban nel prepartita di Milan-Liverpool.

“Volevo sapere se possibile cosa avete messo nel bilancio di previsione del Milan alla voce Champions League. In pratica qual è l’obiettivo minimo in Champions del club quest’anno”, chiede Condò. Insomma, una domanda che si discosta dall’aspetto prettamente sportivo e che si addentra nella parte più economico-finanziaria. Una domanda anche corretta e curiosa, che però non può essere posta a Ibrahimovic. Che infatti va in difficoltà: “Dobbiamo andare avanti il più possibile. Abbiamo creato una squadra che deve andare forte non solo in Italia, ma anche in Champions”, risponde lo svedese. Ma Condò ripropone la domanda: “Volevo sapere cosa ha messo il Milan nel bilancio di previsione: l’Inter ha messo per due anni di fila, quando c’erano ancora i gironi, il terzo posto, quindi prevedeva almeno la qualificazione all’Europa League e si sono mantenendosi prudenti. Voi cosa avete messo nel bilancio quest’anno?”. Ibrahimovic, quasi spazientito e prendendosi gioco ribatte: “Scusami, l’italiano non è perfetto, mi dispiace, se vuoi la facciamo in inglese. Fammi la domanda in inglese così ti rispondo“.

Il gelo tra Ibra e Condò

Dopo qualche senso di imbarazzo e panico negli studi, Condò riformula la domanda in inglese. Ibrahimovic chiarisce (sempre in inglese): “Intendi raggiungere obiettivi sul campo o raggiungere obiettivi in termini finanziari?”. Si parla di obiettivi finanziari. Allora lo svedese va avanti con la risposta ma in italiano. E sviando totalmente rispetto a quanto chiesto: “Il Milan sta bene, il Milan sta bene, i numeri sono buoni, tutti stanno lavorando bene. Più vai avanti in Champions e più guadagni, questo è ovvio. Io penso alla parte sportiva voglio vincere e mi piace vincere”.