Uno striscione dal settore ospiti che fa scattare l’applauso di oltre 40mila spettatori all’Allianz Stadium. “Romagnoli così come emiliani, non mollate mai” è quanto viene esposto dai tifosi dello Stoccarda durante la partita di Champions League contro la Juventus (vinta dai tedeschi per 0-1). Un messaggio di sostegno per l’Emilia Romagna, colpita negli ultimi giorni ancora una volta da forti alluvioni. Allerta meteo che, nel frattempo, prosegue anche nel resto d’Italia: rossa per rischio idraulico in Veneto – lungo le sezioni del fiume Po – e arancione su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla in Umbria e su alcuni territori di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna. Seppur sia stata solo una partita di calcio, lo slogan è stato apprezzato e per nulla scontato.

Ieri sera a Torino per #JuveStoccarda, i tifosi tedeschi hanno esposto uno striscione in italiano a sostegno della popolazione dell’Emilia-Romagna, colpita da un’altra drammatica alluvione. ???? pic.twitter.com/du4YWnKM9p — Pallonate in Faccia (@pallonatefaccia) October 23, 2024

Caffè offerto per le strade di Torino

Anche prima del calcio d’inizio, i tifosi dello Stoccarda si sono contraddisti per le strade di Torino. Non tanto per i cori e il colore della maglia, quanto per aver offerto ai propri calciatori un caffè italiano, a pochi dall’hotel in cui hanno pernottato.