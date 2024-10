Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza il prestito da 35 miliardi di euro all’Ucraina garantito dai profitti sugli asset russi immobilizzati. Su 635 votanti, 518 europarlamentari si sono espressi a favore e 56 contro. Solo 61 gli astenuti, seduti principalmente nei due gruppi dell’estrema destra dell’Eurocamera e in alcuni casi nel gruppo di sinistra The Left.

La presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola ha salutato il voto con lo slogan Slava Ukraini (viva l’Ucraina): “Questo è un altro momento storico. Con questo voto inviamo un messaggio molto forte: stiamo usando i profitti dei beni russi congelati per l’Ucraina e la Russia, in quanto aggressore, pagherà per la sua distruzione”. La ratifica del Parlamento di Bruxelles rende ufficiale l’adesione dell’Ue al piano elaborato in sede di G7 e supera in parte l’opposizione dell’Ungheria di Viktor Orbán.

Come funziona il meccanismo dei prestiti – Dopo discussioni durate un anno, a luglio il vertice dei sette “grandi” del mondo ha stabilito un metodo per finanziare una parte degli aiuti economici per Kiev con i fondi russi conservati nelle banche occidentali, congelati dopo l’invasione dell’Ucraina. Nell’impossibilità di confiscare quei beni, a meno di non compromettere la stabilità delle regole finanziarie globali, i Paesi del G7 hanno elaborato un piano per utilizzare gli interessi maturati dai depositi russi congelati in questi due anni e reinvestirli nella ricostruzione e la difesa dell’Ucraina. Il meccanismo prevede un sistema di prestiti che saranno gradualmente rimborsati con i profitti ricavati dagli asset russi bloccati negli istituti di credito occidentali. I Paesi europei detengono circa due terzi dei 300 miliardi di dollari di beni sovrani russi immobilizzati dopo lo scoppio della guerra in Ucraina il 24 febbraio 2022.

I fondi prestati da Bruxelles in questo quadro saranno “non designati” e “non mirati”, ossia daranno massima flessibilità all’Ucraina sul modo in cui spendere i fondi ricevuti. Secondo le previsioni, i soldi cominceranno ad essere versati a Kiev dall’inizio del 2025.

Fondi anche dal Regno Unito – Anche il Regno Unito ha dato martedì il via libera alla sua quota di prestiti garantiti sugli asset russi, pari a 2,9 miliardi di dollari (2,26 miliardi di sterline), in base al piano pattuito al G7. Londra però ha specificato che questi soldi serviranno a finanziare la spesa militare ucraina (il comunicato del governo britannico parla di munizioni e sistemi di difesa aerea). Il pacchetto si aggiunge ai 3,9 miliardi di dollari (3 miliardi di sterline) che Londra versa annualmente all’Ucraina dall’inizio della guerra.