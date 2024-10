Come preannunciato, Donald Trump ha visitato un McDonald’s a Feasterville-Trevose, che fa parte della contea di Bucks in Pennsylvania, un’area elettoralmente in bilico a nord-est di Philadelphia. Il tycoon ha indossato il grembiule della catena di fast food e, dopo che un dipendente gli ha mostrato come immergere i cestini di patatine fritte nell’olio, ha iniziato il suo turno e ha aiutato a riempire alcuni sacchetti da asporto. “Ci vuole una grande competenza, in realtà, per farlo bene e velocemente”, ha detto con un sorriso. “Non dimenticherò mai questa esperienza”, ha aggiunto prima di improvvisare una conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti attraverso lo sportello drive-thru. La messinscena è servita a Trump per affermare che la sfidante alle presidenziali, Kamala Harris, non ha mai lavorato in un fast food, come ha dichiarato in passato. Scherzando l’ex presidente ha anche detto “mi pagano troppo poco”.

Video X/Margo Martin